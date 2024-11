Betty Faria comemora volta de Tieta no Vale a pena ver de novo: - Entrou no coração do povo

Betty Faria, que faz parte do elenco de Tieta, ficou eufórica ao saber que a novela seria reprisada no Vale a pena ver de novo a partir do dia 2 de dezembro, como relata o jornal Extra.

- Adorei! Fiquei muito feliz mesmo, porque é um trabalho que entrou no coração do povo. As pessoas lembram e gostam até hoje, diz a atriz. - É um momento especial. Sem dúvida, diria que é um favorecimento astral. Sinto que algo lá em cima está dizendo que eu mereço.

Tieta foi exibida entre os anos de 1989 e 1990, se tornando uma das novelas brasileiras mais assistidas de todos os tempos. A trama é estrelada por Betty Faria, que, atualmente, está no ar com Volta por Cima.