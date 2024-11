Com motos a partir de R$ 1.600, Detran leva 221 lotes a leilão em Mauá

Dezenas de motocicletas com valores iniciais a partir de R$ 1.600 vão a leilão no próximo dia 10 de dezembro, em Mauá. O certame foi divulgado ontem, no Diário Oficial do Estado, pelo Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo). Serão ofertados, ao todo, 221 lotes, entre 70 veículos com condições de circular, na maior parte motocicletas, 131 lotes de sucata aproveitável para desmonte, com motor servível, dezesseis unidades de sucata aproveitável com motor inservível, e quatro lotes de sucata inservível para fundição ou reciclagem.

As inscrições vão até 48 horas antes do leilão, no site da empresa organizadora, Daniel Oliveira Leiloeiro Oficial (www.doleiloes.com.br), mesmo lugar onde são feitos os lances e as sessões.

Segundo o Detran, serão dois dias de pregão, sendo o primeiro, em 10 de dezembro, dedicado aos carros com condições de circular. O segundo, em 11 de dezembro, será para as sucatas aproveitáveis e às sucatas inservíveis. No edital publicado ontem, é possível ver a lista completa dos lotes oferecidos, com informações como marca, modelo, motor, cor, ano de fabricação e lance mínimo definido por peritos. O lance mínimo é o valor de partida para as ofertas. A avaliação estimada de cada unidade é calculada com base nos valores praticados pelo mercado e no estado de conservação de cada unidade.

Visita e pré-lance

Custodiados no pátio Der-SP, na avenida Papa João XXIII, na Vila Noêmia, em Mauá, os veículos podem ser conferidos de perto, nos dias 3 e 4 de dezembro, das 9h às 16h. O contato com os veículos, sucatas e materiais ferrosos será apenas visual, sem manuseio, toque ou qualquer tipo de teste, durante a visitação pública. Contatos do pátio de Mauá: telefone (11) 4544-1823 e e-mail perseverancabrasil@hotmail.com

Os pré-lances também têm data certa para acontecer: eles serão abertos uma semana antes do início do leilão, em 3 de dezembro. Ao dar um pré-lance, o participante está sugerindo um preço para um veículo, valor que será convertido em lance no início da sessão pública e que, se não superado em até 30 segundos, se tornará automaticamente o vencedor e comprador daquela unidade. uma vez aceito, um lance não pode ser desfeito. Não há possibilidade de desistência, conforme a Lei federal nº 14.133/2021.

O pré-lance é recomendado como medida preventiva para evitar falhas técnicas e de conexão, da parte do comprador postulante, durante o pregão. Quem não o fizer, porém, também pode participar do leilão de seu interesse, fazendo lance durante a sessão.

Há regras para o lance. No caso dos carros conservados, de acordo com o edital, o valor entre um incremento e outro deve ser de R$ 100. Já no caso das sucatas aproveitáveis, o valor é de R$ 50. E, no das sucatas para reciclagem, medidas por quilo, de R$ 0,02 por peso do lote.

"Vale ressaltar que, mesmo que tenha um pré-lance tenha sido feito, o proprietário do veículo listado para leilão tem o direito de recuperá-lo até um dia útil antes do certame, mediante a quitação dos débitos pendentes, entre infrações e tarifas de remoção e custódia em pátio, conforme a Resolução 623, de 2016, do Cotran (Conselho Nacional de Trânsito)", informou o Detran.

Vetos à participação no leilão

Os leilões de veículos do Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), do governo paulista, são abertos a todas as pessoas interessadas, físicas e jurídicas inscritas no Cadastro da Receita Federal do Brasil, no caso dos veículos aptos a circular.

Por questões de segurança e idoneidade, porém, é vedada a participação de:

-Servidores do Detran-SP e parentes de servidores até o segundo grau

-Leiloeiro, seus parentes até segundo grau e membros de sua equipe de trabalho

-Proprietários, sócios e/ou administradores dos pátios terceirizados, licitados ou conveniados onde se encontram custodiados os veículos, seus parentes até segundo grau e os membros da equipe de trabalho pessoas físicas e jurídicas impedidas de licitar e contratar com a administração, sancionadas com as penas previstas nos incisos III e IV do art. 156 da Lei federal nº 14.133, de 2021 ou, ainda, no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002