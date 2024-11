Selton Mello se derrete por Fernanda Torres nos bastidores de Ainda Estou Aqui

Selton Mello e Fernanda Torres protagonizam o filme Ainda Estou Aqui, que ganhou notoriedade pelo sucesso enorme nas redes sociais e cinemas.

É claro que não podia faltar uma chuva de elogios à atriz, né? O ator elogiou muito a parceria deles nos bastidores para tornar o filme possível em sua autobiografia Eu me lembro, como revela o jornal Extra.

E você, Nanda? É uma força da natureza. Está no sangue. Filha da Fernanda Montenegro e do Fernando Torres, dois gigantes do teatro. Quantas histórias a gente compartilhou! Quantas histórias fabulosas. A gente trabalhou juntos algumas vezes no cinema, na televisão, mas te reencontrar neste lugar, neste momento das nossas vidas, maduros, foi tão emocionante.

Eu estava ali fazendo uma parte importante, considerável desse filme, mas esse filme é teu, é um filme que você leva, um filme que você leva o espectador pelas mãos - e eu faço o que falta. Eu faço a lacuna. O que me cabe nesse filme é a ausência e isso é muito bonito. E a nossa cumplicidade, a nossa alegria também.

A trama é muito densa, mas Selton confessou que o clima dos bastidores era muito leve, principalmente pelas risadas e muitas histórias que os dois compartilharam com toda a equipe de produção.

O Wagner Moura me perguntou neste livro que tipo de ator eu gosto de trabalhar e eu disse: Os atores engraçados. Foi uma resposta muito louca, mas você é a personificação dessa resposta, porque a gente fez um filme denso, dramático até não mais poder, mas chorando de rir na coxia. A gente se divertia, mas não era pouco. Porque você é uma colega hilária.

A sua inteligência, a sua mente brilhante. Então a gente ria muito, a gente se zoa. É o meu ideal, você chegar num lugar muito poderoso dramaticamente, só que com leveza nos bastidores. Então você é a colega dos sonhos, Nanda. Foi uma alegria conviver com você diariamente. Foi uma grande onda estar com você ali, em cada cena, em cada dificuldade, em cada descoberta. Você é um farol. É uma beleza ter você na minha vida. Um beijo enorme e obrigado por estar perto.