Assumidíssimos! Anitta usa look combinando com Vinicius Souza

Anitta usou suas redes sociais para mimar os fãs com novas fotos da sua viagem a Orlando, nos Estados Unidos. A cantora viajou para participar do Grammy Latino, indicada nas categorias Gravação do Ano, por Mil Veces, e Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa, com Joga pra Lua.

No seu Instagram ela compartilhou algumas imagens com amigos e em uma delas a cantora aparece ao lado de Vinicius Souza, seu namorado. O grupo estava curtindo um passeio pelos parques temáticos da Universal e o casal vestia um look combinando, com camisetas vermelhas escrito: Estou com esta coisa.

A frase faz referência aos personagens coisa do filme O Gatola da Cartola Tem de Tudo na Cachola!.

Parece um mês, mas foi só uma semana, dizia a legenda da publicação.

Anitta e Vinicius assumiram o relacionamento em setembro, quando a cantora postou uma foto ao lado dele. Ex-jogador do Flamengo, Souza joga hoje no Sheffield United, da Inglaterra.