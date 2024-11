Bruna Biancardi mostra como ela e Neymar Jr. lidam quando Mavie acorda muito cedo

Muito fofos! Bruna Biancardi usou suas redes sociais na última quinta-feira, dia 21, mostrando sua rotina com Mavie e Neymar Jr. morando na Arábia Saudita.

No vídeo compartilhado pela influenciadora no TikTok, ela mostra que a pequena acordou as cinco da manhã já querendo atenção dos papais que, mesmo com o horário, não pensaram duas vezes antes de aproveitar o momento com a filha.

- Eram cinco da manhã e essa pequena já estava a todo vapor? Deixamos ela brincar para gastar bastante energia. Ela dava esse sorrisinho que nem dá para ficar brava, né, gente?, disse Bruna no vídeo.

Também é possível ver Neymar todo babão com Mavie, brincando e se divertindo em família em um momento de descontração.