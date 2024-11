Feira Literária de Santo André 2024 chega à 7ª edição

A Feira Literária de Santo André (Felisa) chega à sua sétima edição em 2024, trazendo uma programação extensa e plural. O evento ocorre nos dias 22, 23 e 24 de novembro, com entrada gratuita, na sede social do Sindicato dos Bancários do ABC, localizada na Rua Xavier de Toledo, 268, no centro da cidade.

A Felisa reúne autores do Grande ABC e da capital paulista, consolidando-se como um marco cultural da região. Organizada em parceria entre o Sindicato dos Bancários, o Sindicato dos Professores do ABC (Sinpro ABC) e a Editora Coopacesso, a edição deste ano conta com o incentivo da Lei Paulo Gustavo, ampliando seu alcance e impacto.

Além de promover a exposição e comercialização de livros, especialmente de escritores independentes, a Felisa oferece uma programação diversa. A preocupação com o meio ambiente e as mudanças climáticas, por exemplo, estará em pauta na feira deste ano, com uma mesa de debate.

Além disso, a feira contará com saraus, contação de histórias, apresentações musicais e oficinas temáticas, com destaque para a valorização da cultura afro-brasileira. Oficinas como a confecção de bonecas abayomi, tranças e turbantes estão entre os destaques.

Como já é tradição, a Felisa homenageará uma figura de relevância na literatura durante sua cerimônia de abertura. Neste ano, o tributo será ao escritor, cantor e ator Manuel Filho, natural de São Bernardo do Campo. Com uma carreira consolidada, ele é autor de diversos livros, pós-graduado em Canção Popular Brasileira e vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura.

No domingo (24), será realizada a cerimônia de premiação do Concurso Felisa Poética, que reconhecerá as melhores poesias com uma publicação.

Em relação à acessibilidade, o evento contará com intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e monitoria especializada para pessoas com deficiência visual, assegurando uma experiência inclusiva para todos os públicos.



PROGRAMAÇÃO COMPLETA

22 DE NOVEMBRO (SEXTA-FEIRA)

18h45: Recepção dos participantes com Lorenzo Galardinovic (voz e violão)

19h15: Abertura oficial da Felisa pelas entidades organizadoras (Sindicato dos Bancários do ABC, Sinpro-ABC e Editora Coopacesso)

20h: Roda de Conversa com Manuel Filho, homenageado da 7ª edição

21h: Apresentação musical com Lorenzo Galardinovic (voz e violão)



23 DE NOVEMBRO (SÁBADO)

10h: Abertura da Feira

Ao longo de todo dia:

- Exposição e venda de livros

- Espaço infantojuvenil: oficinas com crianças e jovens ao longo do dia

- Contação de história para crianças e jovens

11h: Roda de Conversa e lançamento do livro “As Finanças do Dragão: o sistema financeiro chinês”, com Marcello Azevedo (ex-diretor do Sindicato dos Bancários do RJ). Mediação: Belmiro Moreira.



13h: Roda de Conversa: “Questão Ambiental e a Cultura: a literatura nas atividades de Educação Ambiental”, com Carlos Eduardo Fábio (Secretário de Cultura da CUT-SP). Mediação: Inez Galardinovic



- Apresentação musical com Leandro Matos (voz e violão)

14h: Início da sessão de lançamento de livros (até 15h30), com outras atividades acontecendo simultaneamente no evento

14h20: Roda de Conversa: “Conversas sobre adoção e vida”, com a escritora e psicóloga, Maria Angélica Amarante dos Anjos. Mediação: Edilene Arjuno

15h30: Sarau “Poemas da Cidade”, com Eduardo Guerra (voz e violão), apresentando poemas musicados

17h30: Encerramento





24 DE NOVEMBRO (DOMINGO)

10h: Início das atividades com boas-vindas aos participantes

Ao longo de todo dia:

- Exposição e venda de livros

- Espaço infantojuvenil: oficinas com crianças e jovens ao longo do dia

- Contação de história para crianças e jovens

14h: Sarau do “ManoÉlio”



15h: – Momento “Felisa Poética”: apresentação dos ganhadores do Concurso de Poesia, com participação especial de Miryan Lopez (voz e violão)



16h: – Encerramento oficial da Felisa 2024