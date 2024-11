Maju Coutinho se emociona em entrevista com Isabel Fillardis: Até seu penteado eu imitava

Momento cheio de emoção! No Fantástico do próximo domingo, dia 24, Maju Coutinho entrevistou uma das maiores referências de sua vida e se emocionou ao conversar com Isabel Fillardis:

- Eu estou aqui, querendo chorar, é muita referência.

Depois de quase chorar, Maju contou para a atriz, que brilhou na versão original de Renascer, que quando mais jovem imitava até mesmo o cabelo dela:

- Quando ouço a palavra referência, ela me remete imediatamente a menina que eu era, vendo você na televisão. Teve uma época que até seu modelo de penteado eu imitava.

Isabel Fillardis comemorou estar sendo entrevistada por Maju e celebrou:

- Ter duas mulheres pretas conversando sobre suas dores, suas questões e, principalmente suas glórias, é um sinal de que as coisas estão sim avançando.