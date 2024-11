Maria Fernanda Cândido comemora prêmio de Melhor Atriz no Festival de Siena, na Itália

As atrizes brasileiras estão com tudo! Maria Fernanda Cândido participou do filme A Paixão Segundo G.H. e recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Siena, na Itália. Mas segundo a atriz disse ao jornal O Globo, ela nem mesmo imaginava que tinha chances reais de ganhar.

A estrela aproveitou o momento para comemorar a exibição do longa-metragem adaptado de um romance de Clarice Lispector.

- Foi uma surpresa emocionante. Soube no dia do encerramento que havia chances, mas não tinha confirmação. Receber o prêmio e ver o filme reconhecido foi especial.

Maria Fernanda mora há mais de sete anos longe do Brasil e contou o que mais sente falta do país. Além disso, ela celebra os anos de experiência e tudo o que já aprendeu ao longo dos anos.

Faz falta nossa alegria, o calor humano, a música e a dança. Tento aproveitar o melhor de cada lugar, mas o Brasil é único nesse sentido. Os anos trazem experiências que ajudam a equilibrar a jornada. Agora, com meus filhos mais independentes, estou vivendo uma nova fase, cheia de aprendizados.