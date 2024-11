Estratégia para roça, trocas de selinhos e briga de Nessa e Flora... Veja tudo o que rolou nesta madrugada em A Fazenda 16

Muito rancor acumulado! Na última sexta-feira, dia 22, rolou mais um festa para desestressar e animar os peões de A Fazenda 16, mas os participantes do Grupão não deixaram as estratégias de lado. Fernando Presto reclamou das atitudes de Luana, Gui, Sacha e Yuri, que segundo ele o ameaçam sempre.

O chef de cozinha falou que se a estratégia de se vitimizar funcionar, ele tem muitos motivos para isso e vai começar a usar as brigas que teve com o G4:

- Se Deus quiser, eles [G4] vão me colocar nessa Roça. E se eles me colocarem, eu vou tirar um deles... Se forem me colocar, podem colocar a Luana, que me ameaçou de morte! Eu não estou me vitimizando à toa, hoje eu pontuei tudo o que já me aconteceu aqui dentro. O Guilherme já me ameaçou, a Luana já me ameaçou, o Yuri chutou porta.

Outra dupla que não descansou muito na festa foi Flora e Vanessa, que trocaram muitas farpas ao longo da noite, com a filha de Arlindo Cruz afirmando sempre ter mantido a essência no jogo, enquanto a outra é uma falsa, segundo ela.

Nessa não curtiu a história e reclamou para Sidney, que estava perto das duas, ouvindo de longe, Flora reclamou que Nessa não tem coragem e precisava falar na cara dela.

Como nem só de treta vive o reality rural, o beijo de Sidney Sampaio e Nessa finalmente rolou, após semanas de um pseudo romance. Ainda assim, além de dar um selinho nela, ele também deu em Flor e Flora. Acabando com o clima que poderia surgir, o ator se negou a dormir com Nessa.

Enquanto a estratégia rolava solta na festa, dentro da casa, Sacha Bali revelava as famosas com quem o pai, o cineasta inglês John Howard Szerman, contava que já tinha ficado.

- Diz meu pai que já ficou com a Gal Costa. Com a Rita Lee também.

Rindo da conversa, Yuri elogiou o pai de Sacha, já Gui brincou que foi com ele que o amigo de A Fazenda aprendeu a contar histórias:

- Agora eu sei com quem o Sacha aprendeu a contar as histórias. Com o Johnny Howard.