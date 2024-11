Revisão periódica de estratégia de política monetária do Fed terá foco em metas de longo prazo

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou na sexta-feira, 22, informações adicionais sobre a revisão periódica de sua estratégia de política monetária. A revisão se concentra em duas áreas específicas: a declaração do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) sobre as metas de longo prazo e a estratégia de política monetária, que articula a abordagem do Comitê.

"Estamos abertos a novas ideias e feedbacks críticos e levaremos em conta as lições dos últimos cinco anos para adaptar abordagens quando for apropriado para melhor atender ao povo americano, a quem devemos prestar contas", disse o presidente do Fed, Jerome Powell.