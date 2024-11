França: ‘Aqui o Akira não pede. Ele manda’

O prestígio do prefeito eleito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), está em alta em Brasília, ao menos junto ao ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB). “Aqui o Akira não pede. Ele manda”, afirmou o ministro ao lado do prefeito eleito, enquanto mostrava seu gabinete. Márcio França, que apoiou a candidatura de Akira ao Executivo, destacou parcerias que podem ser feitas entre o governo federal e o município para o fomento do comércio, empreendedorismo e turismo. “Aqui é uma extensão da tua Prefeitura”, disse o ministro, animadamente, a Akira. Estão nas mãos de França dois grandes projetos para Rio Grande da Serra: o Mercadão Municipal, que deve ser construído na área central da cidade, sendo um atrativo para os turistas que chegam de trem ou ônibus no município; e a revitalização da Avenida Jean Lieutaud.

BASTIDORES

Pedido

O deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil, foto) esteve ontem no DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) para pedir a limpeza dos piscinões em Mauá. “Temos três piscinões importantes (Paço, Zaira e Sônia Maria). Vamos pedir, de forma imediata, que o governo do Estado faça a limpeza para que a gente possa diminuir os impactos das fortes chuvas de verão”, disse. “Quem mora em Mauá sabe que, nesta época, quando chega no Paço, muitas vezes não consegue entrar na cidade por causa de trânsito e alagamento.”

Cadê ele?

Titular da principal cadeira do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC em 2023, o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), ainda não teve seu retrato entronizado na galeria de ex-presidentes na sede da entidade, em Santo André. O secretário executivo do colegiado regional, Aroaldo Oliveira da Silva, que obedece as ordens do correligionário de Oliveira, o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, já foi cobrado para corrigir a omissão, mas até agora, quase um ano depois, nada.

Oportunidades

O prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), participou de sessão solene para comemorar os 60 anos da Faculdade de Direito do município. Durante seu discurso, o podemista relembrou compromisso de campanha de criar oportunidades para população. “(Nosso plano de governo) Contempla a faculdade gratuita em São Bernardo. Quero convidar a todos da Faculdade de Direito a fazer parte desse projeto. Que a gente possa dar oportunidade ao jovem – que, muitas vezes, não tem condições de fazer um curso superior, de se capacitar para o mercado de trabalho com maior remuneração”, pontuou.

Só elogios

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), costuma exaltar o trabalho de sua esposa, a deputada estadual Carla Morando (PSDB), na captação de recursos para a cidade e para o Grande ABC. Ontem, durante visita às obras do Piscinão Jaboticabal, não foi diferente. “Minha esposa e deputada Carla Morando trouxe os recursos necessários e o nosso governador, Tarcísio (de Freitas, Republicanos), garantiu a continuidade do projeto que será finalizado até o fim de 2025”, afirmou Morando.

Muro

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) acionou a Procuradoria de Justiça de São Bernardo e o Ministério Público por conta do desabamento de um muro e diversos problemas estruturais no recém-inaugurado CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Álcool e Drogas Alves Dias. O caso foi noticiado pelo Diário. Segundo o parlamentar, foram gastos mais de R$ 6 milhões do cofre público e, um mês depois da abertura, graves defeitos, como salas interditadas e rachaduras, foram constatados.