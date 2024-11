Avaí vence a rebaixada Ponte Preta em jogo morno na despedida da Série B

O Avaí venceu a Ponte Preta por 2 a 1, em partida válida pela 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mário Sérgio e Garcez marcaram para o time de Florianópolis, enquanto Renato diminuiu para o time campineiro.

Com esta vitória, o Avaí conseguiu diminuir a decepção na temporada e subiu para a 10ª colocação, com 53 pontos. A Ponte Preta manteve os 38 e ficou no 18.º lugar, no Z-4, junto com os outros rebaixados: Guarani, Brusque e Ituano.

O primeiro tempo foi morno. O Avaí aproveitou o gramado carregado para abusar dos cruzamentos na área da Ponte Preta e chegou com perigo em algumas oportunidades, assustando o goleiro William. Aos 40 minutos, João Gabriel achou belo passe para Dodô, que não aproveitou o erro do zagueiro Tiago e a bola ficou com o goleiro César.

O placar abriu aos 43 minutos. Após cobrança de escanteio, Mário Sérgio subiu mais que a defesa do time paulista para balançar as redes a favor do Avaí em Santa Catarina. Mesmo tendo a melhor chance da etapa inicial, a Ponte Preta foi para o intervalo atrás no placar.

O segundo tempo voltou mais aberto, com os dois times protagonizando oportunidades. Aos 17, Garcez recuperou a bola no ataque e invadiu a área da Ponte Preta para marcar o segundo do Avaí na partida. O jogo de muitos erros fez mais uma vítima aos 25, quando César entregou na saída de bola e Renato diminuiu o placar.

A reta final ganhou velocidade e os dois times ofereceram espaços, mas o placar continuou igual na despedida de dois times que não alcançaram seus objetivos na Série B de 2024.

De férias, os times iniciam planejamento para a próxima temporada. A Ponte Preta busca voltar para a Série B em 2026 e o Avaí quer subir para a elite do futebol nacional.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 X 1 PONTE PRETA

AVAÍ - César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa (Gustavo Vilar), Tiago e Márcio Sérgio; Ronaldo Henrique, Rodrigo Santos (Garcez), Pedro Castro e Gaspart (Pedrinho); Hygor (Willian Pottker) e Vagner Love (João Paulo). Técnico: Enderson Moreira.

PONTE PRETA - William; João Gabriel (Thomás Luciano), Castro, Sérgio Raphael e Heitor Roca; Emerson, Emerson Santos e Igor Inocêncio; Dodô, Iago Dias (Matheus Régis) e Gabriel Novaes (Renato). Técnico: João Brigatti.

GOLS - Mário Sérgio, aos 43 minutos do primeiro tempo; Garcez aos 17 minutos e Renato aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - César, Tiago e Rodrigo Santos (AVA); Castro, Sérgio Raphael e Emerson (PON).

ÁRBITRO - Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE).

RENDA - R$ 25.088,00.

PÚBLICO - 1.105 torcedores.

LOCAL - Ressacada, em Florianópolis (SC).