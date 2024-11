Sinal de alerta

A pouco mais de um mês do encerramento de seus mandatos, os prefeitos do Grande ABC enfrentam o desafio de equilibrar receitas e despesas, respeitando as exigências legais e garantindo a continuidade de serviços essenciais. Os exemplos de São Caetano e Rio Grande da Serra, que mereceram amplas reportagens publicadas nesta edição do Diário, evidenciam a necessidade de planejamento rigoroso e transparência.

Em São Caetano, o remanejamento de R$ 77,3 milhões, incluindo recursos de empréstimo internacional destinados a obras de infraestrutura, gerou críticas sobre falhas na gestão orçamentária. Apesar de sua legalidade, a decisão demonstra o impacto de uma administração que precisou priorizar despesas obrigatórias, como salários e precatórios, em detrimento de investimentos de longo prazo.

Em Rio Grande, o decreto que congela gastos na reta final do mandato também ilustra as dificuldades enfrentadas pelos municípios. Com a relação entre despesas e receitas ultrapassando o limite prudencial de 85%, a gestão optou por medidas de ajuste fiscal, restringindo contratações e aquisições. A postura, embora necessária para cumprir as normas constitucionais, reflete a falta de margem de manobra financeira, agravada por frustração de receitas. Essa condição não é exclusiva da cidade, mas evidencia como, em maior ou menor grau, todos os municípios da região enfrentam a necessidade de medidas para evitar desequilíbrios fiscais que possam comprometer a governabilidade.

Diante desse cenário, é imperativo que os gestores públicos exerçam maior cautela na condução dos recursos. Cortes emergenciais e realocações são paliativos que não substituem a importância de planejamento eficiente ao longo do mandato. Com o foco em encerrar o ano fiscal no azul, os prefeitos devem priorizar ações que conciliem o cumprimento das obrigações legais com a manutenção de serviços de qualidade, buscando diálogo com a população e com os futuros gestores para garantir transição administrativa responsável. O cidadão agradece.