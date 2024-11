Obituário - 24 de novembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Acirléa Sudré Ribeiro, 74. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Pensionista. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Gaspar da Silva, 71. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Parque dos Bancários, em São Paulo, Capital. Dia 19, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

Aparecido de Oliveira, 70. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juvenal Ribeiro de Araújo, 58. Natural de Pedro II (Piauí). Residia no bairro Novo Horizonte, em São José dos Campos (SP). Caldeireiro. Dia 19, em Santo André. Cemitério de São José dos Campos.

Maria das Neves da Silva Goulart, 57. Natural de Tuparetama (Pernambuco). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Georgia Cruz Liberato, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Secretária escolar. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Gilsimar do Nascimento da Silva, 39. Natural de Maracás (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pedreiro. Dia 19. Cemitério Municipal de Manoel Vitorino (Bahia).

SÃO BERNARDO

Lauro Rodrigues Freitas, 74. Natural de Ibiporã (Paraná). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Reinaldo Schiavo, 82. Natural de Terra Roxa (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Valtencir Flausino, 64. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Isabel Maria Batistella, 63. Natural de Mirandópolis (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Antonio Francisco de Melo, 90. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Bonifácio Miranda Carneiro, 83. Natural do Riacho do Jacuípe (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Margarida Felisberta de Castro, 79. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Glória Mariano, 69. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Eldorado. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Wilson da Conceição, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.