Contra lanterna, Verdão visa assumir liderança no Brasileirão

O Palmeiras aproveitou os últimos tropeços do líder Botafogo-RJ, e com duas vitórias seguidas, encostou novamente na ponta do Brasileirão (69 a 67). Neste sábado (19h30), o Verdão visita o Atlético-GO e, a depender dos resultados da rodada, pode assumir a liderança.

Mesmo atuando longe de casa, o Alviverde chega como favorito, já que o adversário é o lanterna do Nacional e tem mínimas chances de escapar da degola.

Para alcançar a liderança já nesta rodada, o Verdão precisa vencer seu jogo, e torce por um tropeço do Botafogo-RJ, que, no mesmo horário, recebe o Vitória (12º, com 41), que busca se afastar de vez do Z-4. O Palmeiras assume a ponta mesmo em caso de empate dos cariocas, já que leva vantagem nos critérios de desempate.

Após sair de campo com dores no último compromisso, o zagueiro Murilo passou por exames durante a preparação e não teve lesão detectada. Porém, ficou longe dos treinamentos, em recuperação, e é dúvida no Verdão.

Uma boa notícia é o retorno de Gustavo Gómez, que não esteve disponível na última rodada, já que defendia a seleção do Paraguai na Data Fifa. Outros que voltam a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira é o lateral-direito Mayke, o meia Richard Ríos e o atacante Estevão, que cumpriram suspensão.

Possível vitória esta noite anima ainda mais a torcida palmeirense quando observa a sequência da competição, pela qual o Alviverde terá confronto direto com o Botafogo-RJ, terça-feira (21h30), no Allianz Parque.