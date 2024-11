Ídolo Alex Alves tem contrato renovado com São Bernardo FC

Há mais de dois anos sob as traves do Tigre, com 103 partidas pelo clube, o experiente goleiro Alex Alves, 38 anos, teve seu contrato renovado nesta sexta-feira (22) até o fim da temporada 2026. O ídolo do Aurinegro foi titular e peça fundamental nos últimos anos da agremiação, incluindo no inédito acesso à Série C do Brasileiro, em 2022.