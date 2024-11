Homem que matou cachorro com chave de fenda em Santo André é indiciado

Policiais do 6° Distrito Policial de Santo André localizaram o homem que matou um cão na R. Jair Rodrigues, do Jardim Santo André. A identificação aconteceu por meio das câmaras de segurança da via, que viralizaram nas redes sociais, e levaram ao indiciamento por abuso a animais nesta sexta-feira (22).

O caso aconteceu na tarde da última segunda-feira (18). Na ocasião, o homem desferiu golpes com uma chave de fenda contra o cachorro parado na calçada. Levado a um hospital veterinário, o animal não sobreviveu aos ferimentos.

A DENÚNCIA

O boletim de ocorrência para cobrar medidas policiais foi apresentado no 6º DP andreense pelo “Projeto Cadeia para Maus Tratos” (iniciativa do deputado federal Delegado Bruno Lima, do PP), após um vídeo da agressão viralizar na internet.

Após investigação e identificação, o agressor foi conduzido ao DP e alegou que se defendeu - quando as imagens provam a posição estática do animal e sons da brutalidade dos golpes que resultaram no óbito.

Segundo a polícia, foram reunidas imagens e demais elementos de informação para condução do caso. Passado o inquérito policial, os autos devem ser remetidos ao Poder Judiciário.

Confira o vídeo: https://www.facebook.com/reel/884349953685879.

Colaborou Gabriel Gadelha, Especial para o Diário.