John Stamos critica web após se detonado por usar prótese careca ao apoiar Dave Couiler

John Stamos publicou uma foto ao lado do amigo, Dave Coulier, que foi diagnosticado com câncer há pouco tempo. No registro em questão, o ator surgiu com uma prótese careca, o que foi muito criticado pela web.

Alguns dias depois, ao TMZ, o ator de 3 é Demais disse que ficou chocado com a reação negativa das redes sociais ao vê-lo usando uma peruca que simulava a falta de cabelo.

- Eles deveriam era estar ligando para os médicos e marcando consulta em vez de fazer pequenos vídeos bobos ou comentários negativos - esse é o ponto principal disso. Foi a mensagem de Dave.

John também contou que teve um dia muito bom o amigo, onde eles puderam se reconectar, assistir filmes, darem risadas e até chorarem um pouco.