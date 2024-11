Diagnosticado com demência, Mauricio Kubrusly fica impressionado ao descobrir sua carreira

Diagnosticado com demência frontotemporal, Mauricio Kubrusly não consegue se lembrar de toda a sua trajetória dentro da imprensa. Mas sua história, no entanto, acabou virando um documentário da Globoplay.

Na obra, a vida do jornalista será revisitada pelo próprio com visitas de diversos amigos, como Gilberto Gil, que acabou não sendo lembrado por Mauricio. Tanto que, em uma parte do documentário, o cantor comentou sobre a crítica musical que o amigo escreveu sobre ele:

- Você que escreveu isso.

Em outra parte do filme, Mauricio se deparou com diversas notas que escreveu sobre suas criticas. Então, ele ficou impressionado com o tanto que trabalhou:

- Eu fiz muita coisa na vida.

Kubrusly: Mistério Sempre Há de Pintar por Aí, já está disponível na plataforma de streaming da TV Globo.