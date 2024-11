Max e Cartoon Network confirmam presença na CCXP24 com painel de 'Irmão do Jorel'

A Max e o Cartoon Network estarão presentes no palco Thunder da CCXP 24! Com o painel exclusivo Irmão do Jorel: 10 anos e além, os fãs podem esperar anúncios em um momento comemorativo de 10 anos da animação - além de cenas inéditas dos novos episódios da 5ª temporada, que estreiam em 2025.

O painel terá a presença do criador da série Juliano Enrico, do produtor Zé Brandão, da assistente de direção Emily Hozokawa e dos atores de voz original Andrei Duarte (Irmão do Jorel), Melissa Garcia (Lara e Vovó Juju), Hugo Picchi (Perdigoto, Nico, Gesonel), Daniel Furlan (Carlos Felino).

"Irmão do Jorel" é uma coprodução do Cartoon Network e Copa Studio. A série completou 10 anos em 2024, tornando-se a produção brasileira mais duradoura do Cartoon Network. Para celebrar essa marca, foi lançado o programa comemorativo Irmão do "Jorel: Shostners Show!" e a quinta temporada da série. Ambos já estão disponíveis na Max.

Com duração de 45 minutos, o painel será no sábado (7), às 18h30. Vem comemorar esse aniversário e se prepara para os lançamentos, bem!

Serviço

PAINEL - IRMÃO DO JOREL: 10 ANOS E ALÉM

Onde: Palco Thunder

Quando: Sábado, 7 de dezembro

Horário: 18h30

Talentos: Juliano Enrico, Zé Brandão, Emily Hozokawa, Andrei Duarte, Melissa Garcia, Hugo Picchi, Daniel Furlan