Ex-namorada de Jonathan Majors desiste de processar o ator por agressão e difamação

De acordo com a People, Grace Jabbari, ex-namorada de Jonathan Majors, não vai mais seguir com o pedido de processo que movia contra o ator, por agressão e difamação.

A revista teve acesso aos documentos do caso e apurou que o ex-casal, por meio de seus advogados, concordou que todas as reivindicações contra o réu na ação são, por meio deste, rejeitadas com prejuízo, ou seja, não poderão ser reabertas.

Em dezembro de 2023, o ex-astro da Marvel já havia sido condenado por agredir Grace no banco de trás de um carro Nova York, o que resultou em participar de sessões de aconselhamento sobre violência doméstica.

Majors foi considerado culpado de agressão de terceiro grau, após causar danos físicos e também, condenado por assédio de segundo grau durante uma suposta briga entre ele e Jabbari em março do mesmo ano.

Em março de 2024, Grace entrou com um processo civil contra o ex-namorado, alegando que ele a difamou após ter afirmado em uma entrevista que nunca colocou as mãos em uma mulher.

Ainda para a revista People, o advogado de Jabbari deu o assunto por encerrado, declarando:

Estamos felizes que este caso tenha sido resolvido e este capítulo esteja encerrado para que Grace possa seguir em frente e começar a se curar.

Com a condenação e o processo, Jonathan Majors foi desligado do universo Marvel, onde interpretava o vilão Kang. Recentemente, ele anunciou estar noivo de Megan Good, atriz da série Harlem.