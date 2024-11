Filha de Daniel celebra 15 anos de idade com festão e valsa com o sertanejo

Parabéns! O cantor sertanejo Daniel celebrou na noite da última quinta-feira, dia 21, o aniversário de 15 anos de idade de sua filha, Lara, fruto do casamento de mais de 20 anos com Aline de Pádua.

Através de alguns vídeos nas redes sociais, o músico apareceu dançando valsa com a aniversariante. Antes de começar a dança, Daniel beijou as duas mãos e a testa da herdeira.

No vídeo ainda é possível ver que todos os convidados usavam looks na cor branca. Já a aniversariante chamou atenção com um vestido longo na cor pink.

Vale pontuar que além de Lara. Daniel e Aline também são pais de Luiza e Olívia.