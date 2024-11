Sebrae-SP recebe prêmio de reconhecimento por “Responsabilidade Social-Parceiros da Cidade” no Grande ABC

Mais de 600 pessoas participaram da sétima edição do Prêmio Santo André Excelência em Gestão. O evento foi realizado no Primeiro de Maio Futebol Clube, centro de São Paulo. O escritório do Sebrae-SP no Grande ABC recebeu o reconhecimento “Responsabilidade Social-Parceiros da Cidade”, pelo rico histórico de suporte à gestão das micro e pequenas empresas do município.

Além de reconhecer os destaques do ano, a iniciativa também tem como objetivo incentivar o empreendedor de Santo André a melhorar os níveis de competitividade das empresas e valorizar a parceria do poder público com a iniciativa privada. A premiação enalteceu a qualidade do trabalho desempenhado por 248 empresas da cidade que receberam certificado e entregou troféu para 52 empreendimentos.

“O Sebrae-SP busca constantemente a melhoria dos seus projetos visando o desenvolvimento da cidade de Santo André e do Grande ABC. Ter este reconhecimento da prefeitura de Santo André é um estímulo para que continuemos buscando a melhoria contínua sempre colocando o empreendedor em primeiro lugar”, comemora o gerente regional do Sebrae-SP Vinicius Agostinho da Nóbrega.

O prêmio Santo André Excelência em Gestão é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, em parceria com a Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), Primeiro de Maio Futebol Clube, startup D+P, Sebrae, Senai, TecMobile, Totvs e USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul).