Guarani encerra Série B com força máxima e zagueiro garante: 'Não vamos largar'

Após um ano traumático, o Guarani, enfim, dará um ponto final na temporada. Neste domingo, o time de Campinas fecha sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro diante do Ceará, às 18h30, no Brinco de Ouro, tentando terminar o ano com "honra".

Após se livrar do rebaixamento no Campeonato Paulista, o Guarani não teve a mesma sorte na segunda divisão nacional. Na lanterna, os paulistas caíram com três rodadas de antecedência, e apenas cumprem tabela na rodada final.

Mesmo sem novas pretensões na Série B, o time campineiro busca entregar uma alegria final para o torcedor. Este foi o tom do zagueiro Matheus Salustiano, que em entrevista coletiva garantiu que a equipe chega motivada para vencer o último jogo da temporada.

"Estamos trabalhando e temos que terminar da melhor maneira possível, honrando a camisa do Guarani e nossos próprios nomes. Não vamos largar, é buscar motivação para vencer o último jogo. Nosso nome fica manchado na história do clube. Não está sendo fácil para nós, imagino para o torcedor, que é patrimônio do clube", disse o defensor, que pode estar na barca de dispensas do clube após a Série B.

Sem novos desfalques por suspensão, Alan Aal terá praticamente todo o time à disposição para montar a equipe. Anteriormente, o treinador havia garantido que não deixaria de escalar o que tivesse de melhor, mesmo com o rebaixamento.

Na derrota por 2 a 1 contra o Brusque, na última rodada, Alan fez algumas mudanças, mas pode promover o retorno de alguns jogadores ao time titular. São os casos de Matheus Mancini e Gabriel Bispo.

Desta forma, o Guarani deve ir a campo com: Fred Conte (Vladimir);Yan Henrique, Matheus Salustiano, Matheus Mancini e Jefferson; Anderson Leite, Gabriel Bispo, Pierre e Luan Dias; Caio Dantas e Marlon Douglas.