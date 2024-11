Cuca ganha força no Santos como substituto de Fábio Carille

O nome de Cuca, velho conhecido da torcida santista, voltou a ganhar força nos bastidores do clube para ser o substituto do técnico Fábio Carille, dispensado após a conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro, na semana passada.

O Peixe ainda não desistiu de buscar o português Luís Castro, primeira opção e que está sem clube. No entanto, a diretoria não se empolga sobre um possível acordo, já que o treinador está em alta no mercado e deve decidir sobre o futuro na carreira apenas em janeiro.

Com reapresentação marcada para o dia 26 de dezembro, a agremiação da Vila Belmiro quer uma definição para o comando do time antes da data e, por isso, vê em Cuca uma boa opção.

O técnico curitibano está sem time desde o meio do ano, quando deixou o comando do Athletico-PR. Cuca já atuou como treinador do Santos em três oportunidades. Na última, alcançou a final da Libertadores de 2020, quando o Peixe acabou derrotado por 1 a 0 pelo rival Palmeiras.