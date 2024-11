Trump escolhe Pam Bondi como procuradora-geral após desistência de Matt Gaetz

O presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump nomeou, nesta quinta-feira, 21, Pam Bondi, ex-procuradora-geral da Flórida, como procuradora-geral do país, horas depois de seu primeiro indicado, Matt Gaetz, ter desistido da nomeação.

Pam Bondi é uma antiga aliada de Trump e estava na equipe jurídica do presidente eleito durante seu primeiro julgamento de impeachment, quando foi acusado - mas não condenado - de abusar de seu poder ao tentar condicionar a assistência militar dos EUA à Ucrânia à investigação do então ex-vice-presidente Joe Biden pelo país.

Ela também estava entre um grupo de republicanos que apareceu para apoiar Trump em seu julgamento criminal por suborno em Nova York, que terminou em maio com uma condenação por 34 acusações de crime.

Ela foi presidente do America First Policy Institute, um think tank criado por ex-funcionários do governo Trump.

"Por muito tempo, o Departamento de Justiça partidário foi usado contra mim e outros republicanos - Isso acabou," disse Trump em uma postagem nas redes sociais. "Pam irá redirecionar o Departamento de Justiça para seu propósito original: combater o crime e tornar a América segura novamente."

O filho de Trump, Donald Trump Jr., disse à Fox Business no domingo, 17, que a equipe de transição tinha alternativas em mente para seus indicados controversos caso não fossem confirmados.

A rápida escolha de Pam Bondi ocorreu cerca de seis horas após Gaetz se retirar. Ele se afastou da nomeação em meio às repercussões de uma investigação federal sobre tráfico sexual, que levantou dúvidas sobre sua capacidade de ser confirmado como o principal agente da lei federal do país.

Esse anúncio encerrou um turbulento período de oito dias, durante o qual Trump tentou usar sua vitória eleitoral decisiva para forçar os republicanos do Senado a aceitarem indicações polêmicas, como Gaetz, que havia sido investigado pelo Departamento de Justiça antes de ser indicado na semana passada.

A decisão pode aumentar o escrutínio sobre outros indicados controversos de Trump, incluindo Pete Hegseth, escolhido para o Pentágono, que enfrenta acusações de agressão sexual, as quais nega.

"Embora o momento fosse favorável, está claro que minha confirmação estava injustamente se tornando uma distração para o trabalho crítico da Transição Trump/Vance," disse Gaetz, republicano da Flórida, em comunicado. "Não há tempo a perder com uma disputa desnecessária em Washington. Assim, retiro meu nome da consideração para procurador-geral. O Departamento da Justiça de Trump precisa estar pronto desde o primeiro dia," acrescentou.

Horas depois, Gaetz postou nas redes sociais que espera "continuar lutando para salvar nosso país," acrescentando: "Talvez de um cargo diferente."

Trump, em outra postagem, declarou: "Agradeço muito os recentes esforços de Matt Gaetz em buscar aprovação como procurador-geral. Ele estava indo muito bem, mas, ao mesmo tempo, não queria ser uma distração para a administração, pela qual tem muito respeito. Matt tem um futuro brilhante, e mal posso esperar para ver todas as grandes coisas que ele fará!"

Se confirmada pelo Senado liderado pelos republicanos, Bondi se tornaria instantaneamente um dos membros de maior destaque do Gabinete de Trump, dada a ameaça do republicano de buscar retaliações contra adversários e a preocupação dos democratas de que ele tente submeter o Departamento de Justiça à sua vontade.

Bondi herdaria um Departamento de Justiça que deverá se voltar fortemente para os direitos civis, a aplicação da lei corporativa e os processos contra centenas de apoiadores de Trump acusados na revolta de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos EUA - réus que Trump prometeu perdoar./AP