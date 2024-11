Academia confirma 'Ainda Estou Aqui' como elegível ao Oscar

O filme Ainda Estou Aqui foi confirmado como um dos elegíveis para a categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou a lista com as produções aptas para a seleção final de indicados ao prêmio.

Segundo a revista especializada Variety, no total, são 31 longas-metragens de animação, 169 documentários e 85 longas-metragens internacionais, incluindo o novo filme de Walter Salles.

A pré-lista com 15 filmes escolhidos para disputar as cinco vagas na categoria será anunciada em 17 de dezembro.

A relação oficial de indicados sai em 17 de janeiro.

A cerimônia ocorre em 2 de março.

Ainda Estou Aqui ultrapassou a marca de um milhão de espectadores nos cinemas. No total, o longa já arrecadou mais de R$ 23,5 milhões em bilheteria.

A produção chega aos cinemas dos Estados Unidos em janeiro de 2025 com a expectativa de conseguir indicações à premiação máxima do cinema.

O filme conta a história de Eunice Paiva, que se torna uma ativista dos direitos humanos após o desaparecimento do marido, Rubens Paiva, durante a ditadura militar.

A história é baseada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, lançado em 2015.