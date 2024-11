Hamilton também lidera 2º treino livre do GP de Las Vegas e se surpreende: 'Bom desempenho'

Um misto de perplexidade e satisfação. Esse foi o sentimento de Lewis Hamilton ao final do segundo treino livre de Las Vegas, realizado na madrugada desta sexta-feira. Após liderar a primeira atividade, o piloto da Mercedes voltou a ser o mais rápido no circuito e desbancou os dois principais candidatos ao título da temporada de Fórmula 1.

"É difícil saber exatamente onde estamos ou por que estamos nesse estágio. Mas estou realmente gostando de dirigir. Vamos ver como será o desempenho do carro amanhã. Tivemos um bom desempenho", afirmou o piloto após a tomada de tempo.

Na pista, ele não deu chances à concorrência, e cravou a marca de 1min33s825. Em relação ao treino inicial, houve uma troca de posições para o segundo e terceiro postos. Desta vez, Lando Norris, da McLaren, superou George Russell, companheiro de equipe do heptacampeão.

A surpresa negativa desta sessão ficou por conta de Max Verstappen. Após ficar entre os cinco melhores na primeira tomada de tempos, o piloto da Red Bull terminou apenas em 17º lugar. Líder do campeonato com 393 pontos, o holandês chega com chances de conquistar o título neste domingo, em Las Vegas. Vice-líder, Lando Norris é o seu concorrente direto pelo troféu.

Em meio ao clima de euforia, Hamilton fez um balanço do ano conturbado que viveu na Mercedes, onde jamais conseguiu brigar, de fato, por vitórias na temporada.

"Quero dizer que esta é a primeira vez que tenho um dia como esse neste ano (sobre liderar as duas sessões de treino livre). O carro estava rendendo geralmente bem, principalmente no primeiro treino livre", afirmou Hamilton.

O desafio agora é ver se a Mercedes vai manter o ritmo, segundo o próprio piloto. "Vamos ver como está o carro mais tarde na pista", afirmou o piloto inglês usando um tom de desconfiança.

Na atividade da madrugada, o ritmo competitivo da equipe fez a diferença tanto com os pneus médios como os macios. A Ferrari chegou a liderar de forma provisória com Charles Leclerc e Carlos Sainz, mas não conseguiu manter o ritmo.

Os carros voltam para o circuito nesta sexta-feira, a partir das 23h30 (horário de Brasília) para o terceiro treino livre. A classificação está prevista para as 3h de sábado e a corrida acontece no mesmo horário de domingo.

Confira o resultado final do segundo treino livre do GP de Las Vegas:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min33s825

2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min33s836

3º - George Russell (ING/Mercedes), 1min34s015

4º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min34s105

5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min34s313

6º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min34s651

7º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min34s686

8º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min34s798

9º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min34s818

10º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min34s997

11º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min35s020

12º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min35s221

13º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min35s251

14º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min35s440

15º - Liam Lawson (NZL/RB Honda) - 1min35s671

16º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min35s765

17º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min35s834

18º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min35s868

19º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min36s055

20º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min39s629