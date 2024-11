Babi recebe menor número de votos e é eliminada de A Fazenda 16

Chega ao fim mais uma participação em A Fazenda 16! Nesta quinta-feira, dia 21, os três roceiros - Sacha, Albert e Babi - enfrentam os banquinhos mais temidos de todo o confinamento, além de terem que responder às perguntas apimentadas de Adriane Gasliteu.

Mas, é claro que, antes de descerem para encontrar a apresentadora, todos os peões reviveram as emoções do novo mandato de Gui como Fazendeiro da semana e as intrigas que se desenrolaram ao longo de todo o dia com as novas funções divididas. Uma coisa é certa: pouco mimimi e muito bafafá!

Depois de muito vai e vem, muitas perguntas e alfinetadas trocadas ao vivasso, o momento da verdade chegou, deixando os ânimos à flor da pele entre os três roçados. Com aquele discurso que a gente já conhece, enaltecendo o jogo de cada participante, Galisteu mandou Sacha primeiro de volta para a sede, enquanto Babi e Albert ficaram com o coração apertadinho.

Mas, no fim, foi Babi que acabou recebendo o menor número de votos no site oficial e teve que juntar suas coisas para deixar o reality.