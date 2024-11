Dirigentes da GWM se encontram com Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) se reuniu nesta quinta-feira (21) com o presidente da GWM International, Parker Shi, e Andy Zhang, presidente empresa no Brasil e México. O encontro teve como objetivo discutir as operações da GWM no Brasil, principalmente sobre o início da produção na fábrica em Iracemápolis (no Interior) no primeiro semestre de 2025, além de explorar novas oportunidades de parceria com o Estado de São Paulo para fortalecer o setor automobilístico.

“Esta reunião com o governador de São Paulo é um marco importante para nós, especialmente com a inauguração da nossa fábrica. São Paulo é um local estratégico para o nosso crescimento, e estamos entusiasmados em investir no desenvolvimento econômico local, criando empregos e promovendo inovação. A colaboração com o Governo do Estado será essencial”, afirmou Parker Shi.