'Love, Love – a festa' volta a São Paulo com Gilsons, Os Garotin e Jota.pê

Criada pela banda Gilsons, a Love, Love – a festa tem como objetivo trazer os ritmos da música latino-americana para a pista de dança. Após o sucesso da primeira edição em 2021, o evento retorna a São Paulo com grande anseio do público. MPB, bossa nova, samba, reggae, pop, R&B, soul music são alguns dos gêneros musicais que serão apresentados para o público paulista na segunda edição da festa que será realizada no dia 31 de janeiro, no Espaço Unimed, com show do Gilsons, participações de Os Garotin, Jota.pê e mais, e DJ’s convidados.

Para o show do Espaço Unimed, o trio Gilsons apresentará um repertório baseado no disco Pra Gente Acordar, lançado em 2022, que trouxe ao grupo mais visibilidade nacional com indicações ao Grammy Latino, Prêmio Multishow, Prêmio da Música Brasileira e Prêmio Faz Diferença, do jornal O Globo. Canções como Feito Maré, Love Love, Devagarinho, além da releitura da canção Várias Queixas, original do grupo Olodum, também farão parte do setlist da noite.

Além dos anfitriões da festa, o público vai apreciar as participações do trio Os Garotin, que trazem em seu repertório as músicas do primeiro álbum Os Garotin de São Gonçalo, uma mistura de soul music, R&B, MPB e pop, e do músico Jota.pê, que apresenta as composições do seu segundo disco Se Meu Peito Fosse O Mundo, no qual faz referências a MPB, samba e black music.

Serviços: “Love, love – a festa”

Data: 31 de janeiro (sexta-feira)

Horário: 21h

Local: Espaço Unimed

Endereço: Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo

Ingressos: Ticket 360

Valor dos ingressos: a partir de R$40

Classificação: 18 anos