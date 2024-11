Santo André recebe Mostra de Cinema Chinês

O filme “O fio da espada”, do diretor Wei Li, lançado neste ano, abre a Mostra de Cinema Chinês do Cineclube ELCV (Escola Livre de Cinema e Vídeo), que será realizada nesta sexta-feira (22) e na quarta-feira (27) no equipamento cultural A Casa, no bairro Campestre, em Santo André. A produção conta a história do rei Liang, que no final conturbado da dinastia Tang, usurpa o trono e elimina secretamente os herdeiros. Tian Anye, um vendedor de carvão, se vê involuntariamente envolvido nessa trama. Em uma série de confrontos mortais, onde inimigos e aliados se confundem, os segredos de Tian Anye são revelados. A mostra é gratuita.

Na sequência, às 20h, ainda nesta sexta, o público pode conferir o filme “Vidas comuns”, do diretor Yulin Liu, lançado em 2022. O filme é um retrato da China contemporânea, focado em personagens que lutam para sobreviver nas grandes cidades. O longa expõe a realidade complexa enfrentada por uma geração que se esforça diariamente para construir a vida, abordando o processo de frustração, renascimento e luta.

Na quarta-feira, às 18h, a mostra de cinema continua com o documentário “De trem-bala pela China”. Sem diretor especificado, o filme acompanha a jornada de um escritor americano que viaja pela maior rede de trens-bala do mundo, explorando a revolução ferroviária chinesa, desde os antigos trens verdes até o moderno Fuxing. O longa investiga o impacto dessas mudanças no turismo, nas entregas e na vida das cidades conectadas.

Logo depois, a produção “Sabores da Vida” encerra a mostra, às 20h. O filme explora os sabores do sudoeste da China e como eles refletem emoções e filosofias de vida nas refeições cotidianas. O documentário mergulha em tradições culturais, mostrando o papel que a comida desempenha nas relações familiares e no dia a dia.

A Mostra de Cinema Chinês é fruto da parceria da ELCV com o MIS (Museu da Imagem e do Som), por meio do programa Pontos MIS. A instituição paulista firmou parceria com o Instituto Confúcio São Paulo e a Unesp (Universidade Estadual Paulista), o que proporcionou para as 125 cidades do programa Pontos MIS a oportunidade de apreciar a Mostra de Cinema Chinês, iniciativa que neste ano chega à sua nona edição.

Serviço:

Mostra de Cinema Chinês – ELCV

Local: A Casa

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 - Campestre

Gratuito

O Fio da Espada

Data: 22/11 (sexta-feira), às 18h

Filme de Wei Li

Ano: 2024

Duração: 102 min

Sinopse: Em meio ao caos do final da dinastia Tang, o rei Liang usurpa o trono e elimina secretamente os herdeiros. Tian Anye, um vendedor de carvão, se vê involuntariamente envolvido nessa trama. Em uma série de confrontos mortais, onde inimigos e aliados se confundem, os segredos de Tian Anye são revelados.

Vidas Comuns

Data: 22/11 (sexta-feira), às 20h

Filme de Yulin Liu

Ano: 2022

Duração: 110 min

O filme é um retrato da China contemporânea, focado em personagens que lutam para sobreviver nas grandes cidades. O filme expõe a realidade complexa enfrentada por uma geração que se esforça diariamente para construir a vida, abordando o processo de frustração, renascimento e luta.

De Trem-bala pela China

Data: 27/11 (quarta-feira), às 18h

Diretor não especificado

Ano: 2024

Duração: 135 min

De trem-bala pela China acompanha a jornada de um escritor americano que viaja pela maior rede de trens-bala do mundo, explorando a revolução ferroviária chinesa, desde os antigos trens verdes até o moderno Fuxing. O documentário investiga o impacto dessas mudanças no turismo, nas entregas e na vida das cidades conectadas. Ao longo de sua viagem, o escritor conversa com maquinistas e testemunha em primeira mão como essa infraestrutura impactou profundamente o ritmo de vida na China.

Sabores da Vida

Data: 27/11 (quarta-feira), às 20h

Ano: 2023

Duração: 115 min

Sabores da Vida explora os sabores do sudoeste da China e como eles refletem emoções e filosofias de vida nas refeições cotidianas. O documentário mergulha em tradições culturais, mostrando o papel que a comida desempenha nas relações familiares e no dia a dia.