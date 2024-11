Hailey Bieber adianta comemorações de seu aniversário de 28 anos de idade

Hailey Bieber está empolgada para o seu aniversário de 28 anos de idade! Através das redes sociais, a esposa do cantor Justin Bieber foi clicada por sua amiga Lori Harvey celebrando a data do seu nascimento antecipadamente.

Através dos stories, Lori mostrou a amiga apreciando um prato com frutas e chocolate com as escritas Feliz Aniversário, Hailey. Já em outra publicação, feita por Hailey, ela fotografou a surpresa e colocou dois emotions de coração e uma carinha.

Vale pontuar que este é o primeiro aniversário de Hailey com os seus filhos nos braços. A empresária é mãe de Jack Blues, de apenas 13 semanas, que ainda não teve o seu rostinho mostrado nas redes sociais.