Rômulo quer Palmeiras determinado para se manter na cola do líder

A vitória como visitante sobre o Bahia nesta quarta-feira fez o Palmeiras se aproximar ainda mais do líder Botafogo na classificação do Campeonato Brasileiro. Nesta rodada do fim de semana, a tabela reserva mais uma vez um jogo fora de casa para a equipe paulista. Para o meio-campista Rômulo, a desvantagem do fator campo vai ter de ser superada mais uma vez se o time quiser se manter vivo na luta pelo título nacional.

Com 67 pontos, dois a menos que o rival carioca, os comandados de Abel Ferreira terão pela frente o Atlético-GO no estádio Antonio Accioly. Nem o fato de encarar o lanterna da competição tira o foco do atleta palmeirense.

"Sabemos da sequência de jogos que vem pela frente. Agora será mais uma partida fora de casa e não vai ser fácil. Precisamos colocar em prática tudo o que a gente tem que fazer e vamos trabalhar esses dias para fazer uma grande exibição", completou Rômulo.

Nesta reta final, Rômulo destacou a importância de o time ter regularidade para não perder pontos. O triunfo sobre o Bahia, conquistado nos acréscimos, foi um exemplo utilizado pelo jogador.

"Mostramos garra e determinação para lutar pelos três pontos até o fim. O desafio agora é continuar nessa sequência de vitórias", afirmou o atleta que entrou na vaga de Dudu já no segundo tempo.

No treino desta quinta-feira, os titulares realizaram uma atividade regenerativa. Quem jogou menos de 45 minutos realizou um trabalho técnico com bola, além de uma atividade em campo reduzido.

O atacante Estêvão e o volante Richard Ríos, que estavam participando das partidas da Eliminatórias para a Copa de 2026, estiveram presente no treinamento. Substituído no jogo da Fonte Nova, o zagueiro Murilo ainda será reavaliado pela equipe médica do clube.