Transportes em marcha. Esta empresa faz 68 anos. Amplia seu museu de ônibus. E lembra os tempos do Vice-Versa...

Desde sua fundação, a empresa, pioneira na interligação São Bernardo a Santo André, tem procurado lembrar a data de 9 de novembro. Foi assim há uma semana.

No museu que a ABC criou, aparece a jardineira que trazia no letreiro a expressão “Vice-Versa”, que avisava aos passageiros: o carro que vai à Estação de Santo André, volta à Vila de São Bernardo (e “vice-versa”).

Crédito da foto 1 – Foto Anselmo

Crédito da foto 2 – Foto Anselmo

Crédito da foto 3 – Foto: Ivete Rui Medice

ÁLBUM – 9-11-2024

1 – Pioneiros: Júlio Gomes (o 1º à esquerda), Rivadave, Severino, Manoel Irani, João Cruz, Sebastião Gomes, Joaquim Turisco, João Antonio, Pedro Batista, Damião Gomes, Antonio Flavio, Paulo Ozanir, Castanheira, Manoelito Vieira, Joel Oliveira, José Fernandes, Manoel Queiroga e José Áureo

2 – Família reunida: em torno do bolo, o Pai Nosso e a Ave Maria: religiosidade trazida de tempos idos

3 – Ontem e hoje: João Setti com a esposa Maria Luísa Zaparolli Setti em 1927 mais a réplica da carruagem que deu início ao transporte publico entre a Vila de São Bernardo e o bairro da Estação, hoje Centro de Santo André, entre 1908 e 1910; nesta ala do Museu da ABC, os primos Henrique e Lucca

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 23 de novembro de 1994 – Edição 8865

MEMÓRIA – Há 30 anos, nesta data, a coluna focalizava um desfile cívico-militar pela Rua Marechal Deodoro, em São Bernardo, na primeira gestão do prefeito Aldino Pinotti (1956-1959).

Numa foto descoberta pelo memorialista Aquile Zampieri aparece desfilado a linha de frente do Tiro de Guerra de São Bernardo, comandada pelo cabo Antiqueira.

Na calçada, as autoridades, em pé, com destaque para os prefeitos Pedro Dell’Antonia (Santo André), Aldino Pinotti (o anfitrião) e Oswaldo Massei (São Caetano).

Entre as autoridades, o brigadeiro Faria Lima (então presidente da Vasp), futuro prefeito de São Paulo e hoje nome de importante avenida central em São Bernardo, a do sistema trólebus.

NOTA – A coluna focalizava este e outros acontecimentos da época e a integra do trabalho aparece no blog da Biblioteca Digital de Santo André, “Coletânea: Coluna Memória”.

EM 23 DE NOVEMBRO DE...

1709 - Criada a Capitania de São Paulo e Minas, independente da do Rio de Janeiro.

1904 – Eleitos os novos juízes de Paz do Distrito de Ribeirão Pires, então pertencente à Comarca de São Paulo: Vicente Contente, José Manuel Antunes e Manoel Lopes; suplentes: Manuel Pires, Emílio Cataldi e Joaquim Couto Junior.

O distrito de Ribeirão Pires abrangia a linha Pilar (Mauá), Ribeirão, Estação Rio Grande (da Serra) e Alto da Serra (Paranapiacaba).

Registradas sublevações na Capital Federal (Rio de Janeiro) e na Bahia, com mortes e prisões. O Rio permanecia em estado de sítio.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado do Sergipe, hoje é o aniversário de Macambira e Poço Redondo.

E mais: Córrego do Ouro (GO), Jaguarão (RS), Rio Novo do Sul (ES), Rochedo (MS), São Jorge d’Oeste (PR) e Vilhena (Rondônia).

HOJE

Dia Mundial da Aquarela

Dia Nacional do Engenheiro Eletricista

Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil

São Clemente I

23 de novembro

Foi o quarto papa da Igreja em Roma, entre os anos 88 e 97. Instituiu o uso da expressão “amém” nos ritos religiosos.

Ilustração: Canção Nova