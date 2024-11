Adriane Galisteu se pronuncia após ser acusada de não gostar de Sacha: - Que birutice

Colocou a boca no trombone! Adriane Galisteu decidiu usar suas redes sociais para se pronunciar sobre um assunto delicado. No comando de A Fazenda 16, a apresentadora foi acusada de não gostar do participante Sacha Bali.

Através de vídeos em seus stories, Adriane se mostrou assustada com as acusações e afirmou que tudo é birutice e que trata todos os participantes iguais.

- Fui dar uma olhada nos comentários. Estou chocada com vocês. Que birutice vocês acharem que eu não gosto do Sacha! Ah, parem com isso, vai. Da onde vocês tiraram isso? Vocês estão doidos? O que é isso, gente? Eu, hein!

E ela não parou por aí!

- Antes vocês vinham com um papo de que eu gostava muito do Sacha e não gostava do Zé Love, agora vocês estão falando que eu não gosto do Sacha. Vocês precisam entender que essa imparcialidade é fundamental para o programa. Vocês são parciais, porque vocês ficam apaixonados e na torcida. Vocês é que estão sendo assim. Não vem colocar isso nas minhas costas, não, porque esse terno fica curto para mim. Se tem uma coisa que eu faço é tratar todo mundo igual. Não venha colocar essa carapuça, porque não vai servir.