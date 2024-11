Adiada! Farofa da Gkay não irá mais acontecer em dezembro

O que será que vem aí? A conta oficial do Instagram da Farofa da Gkay publicou que o evento não irá mais acontecer em dezembro de 2024. Isso porque eles prometeram que vem muita coisa por aí e que a proximidade da data dificultou a entrega do que estava planejado.

O comunicado oficial iniciou explicando o motivo do evento não acontecer na data anteriormente divulgada e prometeu que o evento será ainda melhor do que antes:

Por questões de logística e burocráticas, a Farofa da Gkay não pôde ocorrer, como de costume, no mês de dezembro. Estávamos trabalhando com uma nova possibilidade que traria o evento para um patamar jamais antes visto. Infelizmente, com o agravante da aproximação da data do festival, a produção definiu não ser prudente realizar a edição anual da farofa agora em dezembro. Do contrário, não conseguiríamos entregar uma experiência inesquecível e inédita para todos vocês.

Eles também disponibilizaram a opção de reagendar ou solicitar reembolso do ingresso adquirido pelo público:

Quem adquiriu o passaporte do evento poderá reagendar para a nova data ou solicitar o estorno. Qualquer outra dúvida basta entrar em contato por meio do e-mail cadastrado no momento da compra.

Por fim, a equipe do evento disse que informará em breve a nova data da farofa:

Em breve informaremos a todos vocês, amigos e fãs, a nova data da Farofa da Gkay, de um jeito que vocês jamais vira

Antes mesmo do comunicado ser publicado, havia um burburinho nas redes sociais de que a farofa seria adiada por falta de patrocínio. Em comentários nas redes sociais, a Gkay reagiu ao boato e respondeu um deles rindo. Além disso, ela também se pronunciou nos Stories e explicou mais detalhadamente o que está por vir. Ela começou reafirmando que a data vai ser alterada e que está preparando algo muito maior:

- Vocês sabem que eu gosto de fazer as coisas gigantes e diferentes, então isso envolve muita coisa, muitos detalhes, e a gente precisa ganhar tempo para a farofa vir daquele jeito que vocês já sabem, com um grande festival. Se Deus quiser um dos maiores festivais de música do Brasil, com os melhores shows, os melhores artistas, os melhores influenciadores.

A influenciadora também aproveitou para agradecer sua equipe e todos os patrocinadores que estavam com tudo pronto para o evento que aconteceria agora:

- De antemão, eu já quero agradecer a todos os artistas, patrocinadores, influenciadores, porque a gente já estava ai com tudo certo para a farofa, mas agora vamos ter que esperar um pouquinho para a gente ter essa experiência que a gente fica esperando para ter, uma experiência que a gente jamais imaginou.

Ela reforçou que o ano de 2024 foi um ano de grandes mudanças e que sentiu que a farofa deveria aumentar e mudar junto com ela:

- Esse ano também está sendo um ano de grandes mudanças para mim, está sendo um ano de grandes coisas e eu acho que a farofa como um projeto meu também precisa acompanhar essas mudanças. Vocês sabem que tudo coopera para o bem, então esse ano a farofa não acontecerá em dezembro, mas quem sabe? Tudo isso pode ser uma grande mentira, não sabemos, não sabemos..., brincou.

Ela finalizou falando que vai divulgar em breve as novidades e pediu para que os fãs aguardassem:

- Estamos trabalhando para essa farofa crescer, para essa farofa ganhar outros rumos. Eu vou anunciando para vocês, já já eu trago a nova data, o novo local... O que eu posso dizer para vocês é: aguardem, porque as vezes a gente precisa esperar um pouquinho para ter uma coisa infinitamente maior e eu aguardo vocês nessa próxima experiência da Farofa da Gkay.