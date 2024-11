Setur-SP divulga produtores rurais e restaurantes

Entre os dias 21 a 23 de novembro, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) participa do Mesa SP, um dos principais eventos gastronômicos da América Latina, que acontece na capital paulista. No evento, a Secretaria promove 16 produtores rurais e cinco restaurantes que fazem parte do programa Sabor de São Paulo, pertencente a um dos maiores programas de valorização da gastronomia paulista. Eles estarão em uma área de 93m² do evento, em especial no ambiente Festival Farofa do Brasil.

Durante os três dias do Mesa SP, a Setur-SP também realizará aulas shows com os chefs Carola Crema, Angelica Vitali e Fábio Vieira, padrinhos de rotas do Sabor de São Paulo; e oferecerá capacitação com os representantes que também participaram das etapas do Sabor de São Paulo.

O Mesa São Paulo é um dos maiores eventos gastronômicos da América Latina. A cada edição, traz de todos os lugares do mundo chefs renomados para atuarem em workshops, degustações, jantares, exposições e outras atividades que resultam na edição da revista ao alcance do público. Neste ano, o tema é “Cozinha com propósito: o que você está servindo para o mundo?”

Ainda, o evento é dividido em três ambientes: Mesa Tendências, o maior congresso da América Latina que reúne representantes importantes da gastronomia mundial para debater os mais diversos temas relacionados ao setor e compartilhar experiências e trajetórias; Mesa Ao Vivo, com dezenas de aulas práticas de cozinha, panificação e confeitaria e degustações de vinhos, cervejas, cachaça, gim, chás e café. A estrutura exclusiva conta com cozinhas e salas para as aulas de degustação, que também têm transmissão online. Ainda, há o Festival Farofa do Brasil, que acontece simultaneamente às aulas, palestras e workshops. É um grande espaço com entrada franca que reúne uma série de atrações de música, dança, cultura e, claro, gastronomia.

AULAS SHOWS

21/11 – aula com chef madrinha - Rota 4 - Carole Crema

22/11 – aula com chef madrinha - Rota 10 - Angelica Vitali

23/11 – aula com chef padrinho - Rota 5 - Fabio Vieira

CAPACITAÇÃO

21/11 – 10h – 13h

Sala dos Espelhos – Encontro.

Participação com os representantes nas capacitações das etapas do Sabor de São Paulo.

Para participar do Mesa SP, os ingressos estão disponíveis aqui.