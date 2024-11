Bruna Marquezine diz que pagou a língua ao namorar com João Guilherme

Quem nunca pagou a língua não é mesmo? Bruna Marquezine, inclusive, falou disso abertamente durante participação do elenco da série Amor da Minha Vida no canal de Youtube de Sophia Abrahão. Em comemoração ao lançamento da produção, que chega ao catálogo do Disney + nesta sexta-feira, dia 22, a equipe se reuniu para jogar o famoso Eu Nunca.

Em determinado ponto do jogo, os convidados foram questionados se já haviam pagado a língua por ficar com alguém, então Bruna logo reconheceu que havia feito isso e apontou para João Guilherme, seu atual namorado.

- Falava que nunca ia ficar, fiquei. Falava que nunca ia namorar, namorei, disse a atriz.

Os dois são alvos de boatos de romance desde 2023, mas só assumiram o namoro em 2024, ao serem flagrados aos beijos no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em julho de 2024.