Ramalhão anuncia reforços e inicia preparação à A-2

Apesar da apresentação do elenco na segunda-feira, no Bruno Daniel, a diretoria do Santo André mantém à caça por reforços para a disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2025. Desde então, foram anunciados três nomes que irão ajudar o técnico Gilson Kleina na luta pelo acesso.

Ontem, chegou o lateral-direito André Krobel, 29 anos. O jogador foi revelado pelo Joinville, com passagens também por Avaí, Náutico, Goiás, Figueirense e Vila Nova, além de outros. Na terça-feira, já tinham sido anunciadas as contratações do zagueiro Joanderson e do lateral-direito Lucas Ferron. Os dois têm 25 anos e, a exemplo de Krobel, assinaram contrato para a A-2.

Joanderson jogou a A-2 de 2024 pelo Linense. Já Ferron foi revelado pela Portuguesa, além de ter sido campeão da mesma divisão pelo São Bernardo FC, em 2021. Nesta temporada, defendeu o Pouso Alegre na Série D nacional.

O trio se junta aos também contratados Reynaldo (goleiro), John Everson (volante), Fabrício Oya (meia), Eduardo Grasson (zagueiro) e Rafael Verrone (lateral-esquerdo), Zé Carlos (goleiro), João Marcus (zagueiro), Netto (atacante) e Ariel (atacante).

Na última segunda-feira, o elenco se reuniu com o técnico Gilson Kleina e com o diretor de Futebol, Juraci Catarino, além de passar por bateria de testes físicos.

O Santo André terá oito semanas de pré-temporada até o primeiro compromisso de 2025.