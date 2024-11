Charge - 21 de novembro de 2024

Os vereadores de Diadema vão analisar hoje, em primeira votação, o projeto do Executivo que prevê o parcelamento de débitos da Prefeitura com o Ipred (Instituto de Previdência do Servidor Municipal), no valor de R$ 234,7 milhões.

Segundo o Paço, o montante engloba a quitação de débitos de acordos celebrados anteriormente em aberto, bem como da contribuição da alíquota suplementar de janeiro de 2021, que estava sob questionamento da administração municipal junto ao instituto.