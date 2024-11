Zelensky diz que Rússia utilizou novo tipo de míssil, que seria balístico intercontinental

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quinta-feira, 21, que a Rússia utilizou um novo tipo de míssil na guerra contra o país. Em declarações à população, Zelensky explicou que todas as características, como altitude e velocidade, indicam que o dispositivo é um míssil balístico intercontinental.

Ele acrescentou que as autoridades ucranianas estão examinando o projétil para confirmar a hipótese.

Para Zelensky, a ação mostra que o presidente russo, Vladimir Putin, despreza a dignidade, a liberdade e a vida do povo.

"Ele está com tanto medo que já está usando novos mísseis. E ele está procurando ao redor do mundo onde mais encontrar armas. Às vezes no Irã, depois na Coreia do Norte", ressaltou o líder ucraniano.