Gui vence Prova do Fazendeiro em A Fazenda 16; Sacha e Babi disputam Roça

Se tem uma coisa que A Fazenda sabe fazer é causar alvoroço entre os participantes, né? E é claro que após a formação da Roça na última terça-feira, dia 19, o clima ficou quente entre os confinados, mas o foco principal estava nos roçados.

Depois de muita discussão durante todo o dia, Babi, Gui e Sacha foram direto para a Prova do Fazendeiro, que consistia em ter uma boa memória e acertar os produtos de mercado mostrados na telona, concluindo a prova em 45 segundos.

O desafio contou com três rodadas, onde cada uma ia ficando um pouco mais difícil, mas, no fim, Sacha foi o eliminado para a segunda parte do desafio.

O segundo desafio contava com muito mais memória, uma vez que Babi e Gui precisavam acertar a ordem correta de todos os produtos mostrados. Eles tiveram um minuto para completar a ordem e tentar acertar ao máximo em busca do chapéu mais desejado.

No fim, Gui acertou cinco produtos, se tornando o mais novo dono da Fazenda, que foi recebido com certa festa por alguns e aquela cara de dorzinha por outros.