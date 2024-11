Arthur Elias faz duas trocas por lesão e chama Dudinha e Vic Albuquerque para seleção feminina

Arthur Elias, técnico da seleção brasileira feminina de futebol, foi obrigado a fazer duas trocas em sua relação de jogadoras, nesta quarta-feira, para os amistosos dos dias 28 de novembro e 1º de dezembro contra a Austrália. Por motivo de contusão, Kerolin e Priscila foram cortadas e dão lugar a Dudinha e Vic Albuquerque na lista.

Kerolin, do North Carolina Courage (EUA), se recupera de um desconforto muscular, enquanto Priscila, do Club América (MEX), sofreu uma fratura no rosto numa partida do clube em que atua. A contusão aconteceu no dia 17 deste mês.

A Seleção Brasileira começa a se apresentar na Austrália no dia 25. O grupo ficará completo apenas no dia 26. O técnico Arthur Elias terá apenas um treino antes da primeira partida, que será no dia 28, na cidade de Brisbane. O segundo jogo será em Gold Coast, no dia 1º de dezembro. Os amistosos fazem parte da última Data FIFA deste ano.

Com as duas partidas, o treinador da seleção espera aumentar o seu campo de observação diante das atletas convocadas. Os amistosos internacionais são considerados de grande importância para aumentar o nível de competitividade da seleção brasileira.

Para esses dois compromissos, o treinador não chamou a atacante Marta. Nesta última lista, Arthur Elias trouxe cinco novidades: a goleira Cláudia, do Juventude, a lateral Bruninha, do Gotham FC, e as atacantes Aline Gomes, do NC Courage, Marília, do Cruzeiro e Nycole, do Benfica.