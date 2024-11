Moto de luxo furtada em São Bernardo é recuperada horas depois

Uma motocicleta avaliada em R$ 40 mil foi furtada de uma loja de veículos em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, na madrugada de domingo (17). A ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança, que registraram o momento em que um homem invade o estabelecimento e leva o veículo.

De acordo com as imagens, o suspeito, vestido com roupas escuras e capuz, arrombou a entrada da loja e retirou a moto em poucos minutos. O crime ocorreu enquanto o estabelecimento estava fechado.

Horas após o furto, no entanto, o gerente da loja informou que a motocicleta foi localizada a aproximadamente 11 km do local do crime, em uma comunidade no Sacomã, na Zona Sul de São Paulo.

A polícia segue investigando o caso para identificar e prender o autor do furto.