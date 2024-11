Palmeiras fatura Paulistão feminino ao bater Corinthians nos pênaltis

O Palmeiras conquistou o tricampeonato do Paulistão feminino de futebol com vitória de 2 a 0 sobre o Corinthians na cobrança de pênaltis, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, cidade do Interior de São Paulo, após empate em 2 a 2 no placar agregado. A colombiana Tapia, goleira das palestrinas defendeu três cobranças do Timão e as outras duas foram na trave. Fê Palermo e Ingryd balançaram a rede para a equipe alviverde e garantiram o tricampeonato (os dois primeiros foram em 2001 e 2022).

A conquista do Palmeiras interrompe a hegemonia das brabas, tetracampeãs paulistas no ano passado.

Hoje, as atletas do Palmeiras, comandadas há pouco mais de um ano pela técnica Camilla Orlando, entrou em campo com desvantagem de 1 a 0 no placar, pois perdera em casa, por 1 a 0, no primeiro jogo da final na última sexta (15). Nesta tarde, logo na primeira etapa da partida, as palestrinas abriram 2 a 0, com gols da artilheira Amanda Gutierrez (total de oito gols no torneio) e Dudinha. Na volta do intervalo, Vitória Yaya deixou o banco e descontou para o Corinthians.