Bowman, do Fed, diz que progresso para reduzir a inflação parece ter estagnado

Diretora do Federal Reserve (Fed), Michelle Bowman disse que o progresso para reduzir a inflação nos Estados Unidos parece ter estagnado, em discurso preparado para fórum do Clube de Palm Beach, nesta quarta-feira. Ela disse que vê maiores riscos para o lado da estabilidade de preços, especialmente enquanto o mercado de trabalho se mantém próximo do pleno emprego.

Na ocasião, Bowman afirmou que é possível que seja registrado uma deterioração nas condições do mercado de trabalho. Segundo a diretora, a taxa de desemprego está abaixo de sua própria estimativa de pleno emprego e os dados do mercado de trabalho estão cada vez mais difíceis de serem interpretados. "Payroll de outubro foi afetado por furacões e greve na Boeing", defendeu.

Ela ressaltou que a política monetária não segue um rumo predefinido e que prefere proceder com cautela na redução das taxas de juros. "Apoiei corte de juros em novembro porque se alinha com minha preferência de redução gradual. Incertezas e variáveis que podem afetar economia sugerem a adoção de uma abordagem cautelosa", disse.

"É preocupante que estejamos recalibrando a política, mas não atingimos a meta de inflação", respondeu no momento de perguntas e respostas do mesmo evento.