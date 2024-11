Sertanejo Cristiano compartilha fotos do filho que passou por cirurgia e relembra:Senti a maior angústia

Cristiano que faz dupla sertaneja com Zé Neto, usou suas redes sociais nesta quarta-feira, dia 20, para compartilhar fotos de um momento delicado que passou com o filho caçula, Miguel.

Com alguns meses de vida, o pequeno precisou ser submetido a uma cirurgia por causa da Tetralogia de Fallot, uma cardiopatia que ele nasceu e causa uma má-formação do músculo cardíaco.

Um ano após esse susto, o sertanejo mostrou fotos do filho internado, refletiu sobre o que passou e também celebrou a vida do menino:

Um ano, exatamente há um ano atrás, senti a maior angústia e dor que jamais imaginaria sentir. Não tive um corte, não tive um arranhão, mas doeu como nunca. A única coisa que nos manteve de pé foi a fé e a confiança no agir de Deus. E ele fez. Miguel ressignificou nossas vidas, a minha principalmente, ele ganhou outra data de aniversário e eu também.

O cantor finaliza o texto da publicação, afirmando que Miguel fez com que ele se aproximasse de Deus e desejando forças aos pais que tem filhos internados em hospitais.

Tudo mudou, ele me reaproximou de Deus, ele mudou a minha maneira de pensar e agir. Hoje olho a vida com uma paz, com muito mais amor. Deixo também a minha solidariedade e orações a todos pais e mães que estão em um Hospital velando pela vida dos filhos, eu sei o quanto dói? mas independente de tudo que aconteça, Deus está com vocês, nas portas abertas e fechadas.