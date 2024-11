Co-dirgindo Amor da Minha Vida, Bruna Marquezine revela aprendizados e celebra: Muito honrada

A mais nova série brasileira do Disney+, Amor da Minha Vida, marca a estreia de Bruna Marquezine como co-diretora da produção. A atriz que vive a protagonista Bia contou sobre a experiência e como essa novidade acrescentou na criação da personagem.

Revelando que já tinha recebido o projeto ainda durante a pandemia e se sentiu honrada, Bruna conta que a vontade de entrar em algo na produção do audiovisual já tinha crescido dentro dela:

- Foi uma experiência excepcional, muito enriquecedora, eu falo que isso se deve à generosidade do Matheus Souza [autor] e do René Sampaio [diretor geral], que trouxeram esse projeto para mim ainda no inicio da pandemia, em um momento de muitas dúvidas, que não sabia nem quando ia voltar a um set de filmagem. Esse é um projeto que eu tenho vontade de fazer há muito tempo.

Outro ponto que fez a artista brasileira ficar ainda mais encantada com o projeto é a aproximação com o gênero: comédia romântica.

- É um gênero que eu consumo e gosto muito, comédia romântica recheada de drama. Adoro projetos que tem essa característica, que parecem que são um recorte de vida, a gente se vê na tela. Quando esse projeto chegou para mim, eu fiquei muito feliz, muito honrada. Nunca tinham me perguntaram antes: o que mais você quer fazer quão envolvida você quer estar?

Marquezine explicou que após fazer parte de muitos outros processos como uma das co-diretoras, ela sentiu que sua empatia e compreensão com os outros em um set de filmagens aumentou. Além disso, a atriz só teve coisas positivas a acrescentar no desenvolvimento da personagem na série da Disney+.

- Vou dizer isso para todo o sempre, sempre vou ser grata, se um dia eu me tornar uma diretora de sucesso devo muito ao René. Lembro exatamente como ele falou: você é completamente capaz de dirigir um episódio. Eu acreditei, e de fato co-dirigi a série. Me proporcionou a criar uma Bia muito melhor assim, coesa, preenchida, nunca me senti tão preenchida em set vivendo uma personagem.

Está ansioso para conferir como ficou a produção que conta com Sérgio Malheiros, Ana Hikari, João Guilherme e grande elenco? Não perca a estreia de Amor da Minha Vida na próxima sexta-feira, dia 22, na plataforma de streaming.