Veja as condições do Sistema Anchieta-Imigrantes neste feriado

Nesta quarta-feira (20), primeiro feriado nacional da Consciência Negra, as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com boas condições de tráfego.

Mais cedo,por volta de 11h foi registrada lentidão do km 48 ao km 51 no sentido litoral.

A Ecovias recomenda que os condutores respeitem os limites de velocidade, mantenham uma distância segura dos demais veículos e utilizem os faróis acesos para garantir uma viagem mais segura.